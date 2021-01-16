ب3.1 مليون دولار.. غلاف مجلة يحطم الرقم القياسي لأغلى كتاب مصور في التاريخ

بيع رسم غلاف لإحدى نسخ “مجلة تان تان” للفنان البلجيكي إيرجيه، في مزاد بباريس مقابل 2.6 مليون يورو (3.1 مليون دولار)، محطماً الرقم القياسي لأغلى رسم لكتاب مصور في التاريخ.



ويعود الرسم إلى عام 1936 ونفذه إيرجيه بالحبر الصيني وألوان الغواش والألوان المائية كغلاف لمجلد “اللوتس الأزرق”، المجلد الخامس من مغامرات تان تان، ويعبر عن شخصية مراسل شاب ابتكرها إيرجيه، بحسب “سكاي نيوز”.



ويظهر هذا الرسم، الذي وُصف بأنه “قطعة استثنائية مميزة”، بطل الروايات المصورة الشهير مرتدياً زيّاً صينياً ومطلاً برأسه من جرة، ويقابله تنين يتربص به.



ولم يعتمد هذا الرسم كغلاف للمجلد نظراً لتكلفة طباعته الباهظة، واختيرت بدلاً منه نسخة مبسطة، وكان ضحية لحرفية الفنان.



وفي مجلد “اللوتس الأزرق” يسافر تان تان إلى الصين أثناء الغزو الياباني عام 1931 مع كلبه “سنووي”، للتحقيق في شبكات التجسس اليابانية وعصابات تهريب المخدرات وغيرها من الجرائم وكشفها.



وتم تسجيل رقم قياسي سابق لإحدى أعمال إيرجيه في مزاد للدار الفرنسية نفسها عام 2014، حيث حققت الصفحات الأولى من كتب تان تان المصورة 2.6 مليون يورو، بما فيها رسوم المزاد.



يذكر أن مجلة تان تان هي مجلة هزلية كاريكاتورية أنشئت في النصف الثاني من القرن العشرين، وكانت تصدر بنسختين فرنسية وهولندية، وتوقفت عن الصدور في عام 1993.