بكين: العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود

أكدت الصين أن العلاقات مع الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعمد البعض في واشنطن تصوير بكين على أنها “عدو وهمي”.



ونقلت وكالة شينخوا عن نائب وزير الخارجية الصيني شي فنغ قوله اليوم خلال لقائه نظيرته الأمريكية ويندي شيرمان في ميناء تيانجين الصيني إنه حالما يتم ذكر العلاقات مع الصين والتحديات التي تواجه الولايات المتحدة يبادر بعض الأميركيين إلى التحذير من بكين وتصويرها كعدو وهمي لمحاربته.



وأضاف شي: “يبدو أن هؤلاء يأملون من وراء ذلك إشعال حس وطني في الولايات المتحدة ضد عدو خيالي وبطريقة ما تحويل الغضب والاستياء الشعبي هناك عن القضايا الاجتماعية و السياسية والاقتصادية في البلاد وإلقاء اللوم على الصين في مشاكلهم الهيكلية”.



وتابع: “يبدو أن هناك حملة على مستوى الإدارة والمجتمع في الولايات المتحدة لإسقاط الصين ومحاولة قمعها.. وكأن تقييد وتطويق التطور والتنمية عندنا سيبعد جميع التحديات والمشاكل المحلية والخارجية التي تواجه الأميركيين”.



وأشار إلى أن السياسة الأميركية مرتبطة بشكل أساسي بمصلحتها الخاصة فهي تطالب بالتعاون عندما تريد شيئاً من بكين وتعمد إلى الحصار والعقوبات وقطع الإمدادات وتعتمد أسلوب المواجهة والصراع بكل السبل عندما تعتقد أنها تمتلك الأفضلية.



ودعا المسؤول الصيني واشنطن إلى تغيير عقليتها الخاطئة للغاية وسياستها الخطيرة مؤكداً أن ما يحتاجه العالم في المقام الأول هو التضامن والتعاون لمواجهة مختلف التحديات فالبشر في النهاية مجرد مسافرين على نفس المركب.



وبين أن الشعب الصيني شعب يحب السلام وما ترغب الصين بتحقيقه هو بناء نموذج من العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمساواة والعدالة والتعاون الذي يربح فيه الجميع ومستقبل مزدهر للإنسانية.



وأعرب عن رغبة بكين في التعاون مع واشنطن لإرساء لأرضية مشتركة وإبعاد الخلافات وتسويتها فيما على الأخيرة تغيير نهجها والعمل مع الصين على أساس الاحترام المتبادل والمنافسة النزيهة والتعايش السلمي بين البلدين ففي النهاية إقامة علاقة صحية بينهما تعود بالفائدة على الجانبين.