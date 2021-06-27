بعد مطالبات بتحسين تصنيفها… تعرف على ترتيب الجامعات السورية في آخر تصنيف عالمي

نشر موقع “webometrics” العالمي لتصنيف الجامعات ،إصداره الجديد لعام 2021 الحالي، بحسب مؤشر الشفافية للجامعات ذات الإسناد الأعلى في الاقتباس والمتعلقة بالبحث العلمي، والتي تضم جامعات من أكثر من 200 دولة حول العالم.



حيث احتلت “جامعة دمشق” المرتبة الأولى سورياً، والمرتبة 3429 عالمياً، بينما احتلت “جامعة تشرين” المركز الثاني على مستوى سوريا والمرتبة 4670 عالمياً، تليها “جامعة حلب” فيما سجل عالمياً المرتبة 4980، فيما حصل “المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية” على المرتبة الرابعة سورياً والمرتبة 6342 عالمياً.



أما “جامعة البعث” في حمص فحصلت على المرتبة الخامسة سورياً والمرتبة 6601 عالمياً، بدورها احتلت “الجامعة العربية الدولية بدمشق” المرتبة السادسة سورياً، فيما جاءت “الجامعة الافتراضية السورية” في المرتبة السابعة.



وجاء “المعهد الفرنسي للشرق الأدنى” في المرتبة الثامنة سورياً، أما “جامعة القلمون” فحصلت على المرتبة التاسعة، تلتها “جامعة الأندلس” في المرتبة العاشرة، وحصلت “جامعة الشهباء” على نهاية التصنيف على مستوى سوريا بمرتبة 38.



ويبدو من خلال التصنيف الجديد والبيانات تحسن تصنيف بعض الجامعات السورية عن ترتيب كانون الثاني 2021، في حين تراجع ترتيب البعض الآخر.



وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت توجيهاً للجامعات السورية، تطالب بتحسين تصنيفها وترتيبها على مستوى مختلف الجامعات العالمية، من خلال إغناء المحتوى العلمي للمواقع الإلكترونية ووضع معايير تسهم في تحسين الترتيب.



وسبق أن أكدت مدير عام مركز القياس والتقويم في التعليم العالي، د. ميسون دشاش، أن القائمين على تصنيف “webometrics” قرروا البدء بعدم الاعتماد على موقع (غوغل) للاستشهادات بدءاً من 2021 وذلك وفقاً لرغبات الجامعات المتقدمة في العالم، وإنما الاعتماد على التصنيفات القادمة على الأبحاث الموثقة في المواقع الالكترونية الخاصة بهذه الجامعات.



وشددت د.دشاش على أنه يجب على الجامعات السورية توثيق البيانات والبحوث العلمية في مواقعها الالكترونية وتحديث هذه البيانات بدل الاكتفاء بتوثيق اقتباساتهم على غوغل فقط، كما أنه يجب التأكيد على ضرورة قيام كل جامعة حكومية وخاصة بمنح الأساتذة الجامعيين إيميل خاص يربطهم بالجامعة التي ينتمون إليها.



ويعد تصنيف “webometrics” العالمي للجامعات، الوحيد الذي يشمل الجامعات السورية، وهو تابع للمركز الوطني للبحوث في مدريد-إسبانيا، ويصدر مرتين سنوياً في كانون الثاني وتموز.



ويعتمد تصنيف العالمي للجامعات على 4 معايير مهنية في الترتيب، وهي حجم الموقع بنسبة 20%، والملفات الإلكترونية 15%، والأبحاث العلمية المنشورة تحت نطاق موقع الجامعة 15%، والروابط والظهور عن طريق محركات البحث 50%.