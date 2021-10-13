بعد توقف 11 عاماً.. محطة ضخ بسيرين في حماة بالخدمة

أنهت مديرية الموارد المائية في حماة بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية أعمال إعادة تأهيل محطة ضخ بسيرين وشبكة الري التابعة لها وأدخلتها بالخدمة فعلياً وذلك بعد توقف دام 11 عاماً.



وأوضح مدير الموارد المائية بحماة المهندس توفيق صالح أن إدخال هذه المحطة في الخدمة يسهم في تحقيق الاستقرار في ضخ المياه من القناة الرئيسة لشبكة ري حمص حماة قسم حماة إلى الأراضي الزراعية التي لا تصلها مياه الري بالراحة من القناة الرئيسة بسبب فرق ارتفاعها عن منسوب القناة الرئيسة مبيناً أن هذه المحطة التي استغرق تأهيلها مدة شهرين تروي مساحة 308 هكتارات.



ولفت صالح إلى انه وبعد الانتهاء من موسم الري بدأنا بإجراء أعمال الصيانة للمنشأت المائية من سدود وشبكات ري تجهيزاً لموسم الأمطار القادم حيث تم فتح عدة آبار في منطقة البادية إضافة الى إجراء صيانة دورية لجميع السدود التي ستقوم بتخزين الأمطار الهاطلة مشيراً إلى أنه سيتم خلال فترة قريبة إطلاق كمية من المياه في شبكات الري المخصصة لمزارعي محصول الشوندر السكري في منطقة الغاب.