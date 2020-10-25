بعد أذربيجان.. تركيا تخطط لإرسال مسلحين سوريين إلى اليونان

كشف موقع يوناني عن محادثة مسربة بين مسلحي المجموعات التابعة للاحتلال التركي في إدلب، تؤكد أن تركيا بدأت بالتخطيط لإرسال مسلحين سوريين إلى اليونان.



وقال موقع “غريك سيتي تايمز” إن تركيا شرعت في تجنيد مسلحين سوريين لإرسالهم إلى الحدود مع اليونان، في ظل تنامي التوتر مع أثينا.



وذكر الموقع أن محادثة مسربة بين مسلحين تابعين للاحتلال التركي في إدلب نقلها صحفي سوري، كشفت أن تركيا بدأت في هذا المخطط الجديد.



وأفادت وكالة “إرم نيوز” بأنه ينتشر بين المسلحين السوريين في إدلب خبر مفاده بأن الحرب بين اليونان وتركيا محتملة للغاية وأن هناك الآلاف من المرتزقة السوريين على استعداد للانتشار على الحدود البرية مع اليونان.



وقال كاسباريان: “بينما تستضيف تركيا آلاف المقاتلين السوريين، تخطط لموقع آخر لحرقهم لأن أذربيجان لن تكون كافية للتخلص منهم جميعاً”.



وأشار الموقع إلى أن الحرب السورية التي اندلعت عام 2011 على وشك الانتهاء، وتركيا هي الدولة الإقليمية الوحيدة التي تواصل دعم المسلحين المتطرفين في سورية وغير مستعدة للتخلي عن السيطرة على محافظة إدلب مما يطيل المعاناة.



وتابع: “العديد من هؤلاء المسلحين السوريين أصبحوا مشكلة داخلية في تركيا، وهذا جزء من سبب توزيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهم كقوة قتالية متحركة لخدمة مصالحه في ليبيا وأذربيجان”.



كما أفاد الموقع اليوناني بأنه سيتم نشر بعض المرتزقة على الحدود البرية بين اليونان وتركيا في تراقيا.

يشار إلى أن تركيا أرسلت مسلحين سوريين للقتال في كل من ليبيا وأذربيجان، بعدما أغرتهم بالمال، ما تسبب بمقتل العديد منهم في تلك المعارك.