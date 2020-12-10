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بضائع مهربة وورشة تصنيع معسل مغشوش وذهب ايطالي وسيارات سياحية

بضائع مهربة وورشة تصنيع معسل مغشوش وذهب ايطالي وسيارات سياحية

نظمت مديرية مكافحة التهريب في الجمارك العامة اليوم جولة على أسواق الصالحية وشارع البرازيل والشعلان وأسد الدين تم خلالها ضبط ومصادرة مواد وبضائع مهربة شملت الألبسة والأحذية والإكسسوارات ومواد ومستحضرات التجميل والحقائب وذلك بناء على معلومات واردة حول وجود البضائع المهربة بالأسواق ووفقاً لأوامر تحر منظمة أصولاً وموقعة من المحامي العام بدمشق.

وفي شارع بغداد ضبطت مديرية المكافحة منشأة مزودة بعدد من المعدات والتجهيزات لتصنيع المعسل بطريقة غير صحية ومن مواد مجهولة المصدر دون وجود أي ماركة محددة ودون اتباع قواعد النظافة العامة وعدم امتلاك صاحبها الرخص النظامية المطلوبة حيث جرى ضبط ومصادرة هذه البضائع والمواد.

وأثمرت الجهود المكثفة المبذولة من قبل المديرية العامة للجمارك منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه عن تسجيل 375 قضية محققة بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات وأكثر من 561 مليون ليرة سورية وغراماتها الكلية 26 ملياراً وأكثر من 690 مليون ليرة سورية.

كما بلغت قيمة الغرامات المحصلة من القضايا المحققة خلال الفترة المذكورة من العام الجاري 6 مليارات وأكثر من 128 مليون ليرة سورية والغرامات غير المحصلة للقضايا المنظورة أمام القضاء 20 ملياراً وأكثر من 562 مليون ليرة سورية وفقاً لبيانات الجمارك.وتنوعت البضائع في القضايا المحققة والمواد المصادرة التي لا تحمل مستندات تثبت صحة استيرادها بشكل نظامي وهي الحقائب والأحذية والألبسة والساعات والأقمشة ومستحضرات التجميل والأدوية المهربة والمحروقات والدخان والمشروبات الروحية والفواكه الإستوائية واطعمة الحيوانات وأجهزة كهربائية وطبية ومواد غذائية.

وشملت المواد المصادرة أيضاً مصوغات ذهبية منها ذات منشأ إيطالي وعدد كبير من السيارات السياحية ووسائط النقل التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة وتحمل لوحات مزورة وليس لها أي قيود في الدوائر الجمركية إضافة إلى كميات من الحديد والرخام علماً بأن قسماً كبيراً من البضائع ذو منشأ تركي ومواد غذائية منتهية الصلاحية وكذلك أدوية أجنبية ومزورة وغير صالحة للتداوي.

 


وسيم العدوي