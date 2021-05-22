بسبب تورطهم في قضايا فساد: إقالات وتوقيفات في الجمارك العامة

في إطار الجهود المستمرة لتطبيق القانون تم اليوم السبت 22/5/2021 تم اليوم طرد وتوقيف 21 شخصاً من العاملين في مديرية الجمارك العامة، بينهم أمناء جمارك ورؤساء أقسام ومراقبين في أمانات جمارك جديدة يابوس، ونصيب، واللاذقية، والمنطقة الحرة ومديرية القضايا والشؤون القانونية بحسب صحيفة الوطن.



وقالت المصادر إن المتهمين تمت إحالتهم إلى التحقيق وذلك على خلفية معلومات تشير إلى تورطهم في قضايا فساد وسوء استغلال للمنصب الوظيفي لغايات وأهداف شخصية بما يضرّ بالمصلحة العامة.



وختمت المصادر أن قرار الطرد تضمن التوقيف والإقالة والإحالة إلى التحقيق مع تصفية حقوقهم التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة مع استرداد كل ما تقاضوه زيادة عن مستحقاتهم.



أسماء الذين تم إقالتهم وتوقيفهم:



– أمين جمارك نصيب (م.أ )



– رئيس قسم لدى أمانة جمارك نصيب (ف. ج)



– رئيس قسم لدى أمانة جمارك نصيب (ق.م)



بشار بلال – رئيس قسم لدى أمانة جمارك نصيب (ب. ب )



– مراقب لدى أمانة جمارك نصيب (خ.س)



– مراقب لدى أمانة جمارك نصيب (أ. س )



– مراقب لدى أمانة جمارك نصيب ( س.ع )



– مراقب لدى أمانة جمارك نصيب ( ف. أ)



– مراقب لدى أمانة جمارك نصيب (س. ع)



– أمين جمارك الجديدة ( ر. س)



– مراقب لدى أمانة جمارك الجديدة ( ع.ع)



-مراقب لدى أمانة جمارك نصيب (ح.د)



– مراقب لدى أمانة جمارك الجديدة ( أ.س)



– مراقب لدى أمانة جمارك الجديدة ( و. ح)



– مراقب لدى أمانة جمارك الجديدة ( م. ب)



– أمين جمارك اللاذقية ( أ. ي)



– مراقب لدى أمانة جمارك اللاذقية ( س.ز)



– مراقب لدى أمانة جمارك اللاذقية ( م.س )



– أمين جمارك المنطقة الحرة في عدرا (م.ز)



– من ضابطة جمارك دمشق (ه . م)



– مراقب لدى مديرية القضايا والشؤون القانونية ( و. ف)