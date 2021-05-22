نازحون يهاجمون نقطة لـ”الجندرما التركية”في ريف حلب
اشتباكات وقصف متبادل بين مسلحي تركيا و”قسد” في ريف حلب
سوريا تُتمّ انتخابات الخارج: إقبال لافت في أوروبا والعالم
حتمية نهضة الأمم بعد الحروب
وفد روسي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وفداً يضم عدداً من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية
الإنتخابات الرئاسية السورية : إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في عدد من الدول
تركيا تجدد اعتداءاتها على ريف حلب الشمالي ومقتل عدد من مسلحيها في عملية تسلل
السفارة السورية في لبنان : أكثر من 10 آلاف مواطن سوري اقترعوا منذ بدء العملية الانتخابية
انتخابات الخارج تنطلق اليوم: توقّعات بإقبال مضاعف عن 2014
إعلامي سوري في المانيا يكشف لماذا منعت برلين إجراء الانتخابات الرئاسية السورية؟
قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021
وزير الخارجية المصري يكشف تطورات المصالحة مع تركيا
الخارجية تدعو السوريين في الخارج إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية
الجيش يردي إرهابيين في «خفض التصعيد».. و«الحربي» يغير على الدواعش

بسبب تورطهم في قضايا فساد: إقالات وتوقيفات في الجمارك العامة

 في إطار الجهود المستمرة لتطبيق القانون تم اليوم السبت 22/5/2021 تم اليوم  طرد وتوقيف 21 شخصاً من العاملين في مديرية الجمارك العامة، بينهم أمناء جمارك ورؤساء أقسام ومراقبين في أمانات جمارك جديدة يابوس، ونصيب، واللاذقية، والمنطقة الحرة ومديرية القضايا والشؤون القانونية بحسب صحيفة الوطن.

وقالت المصادر إن المتهمين تمت إحالتهم إلى التحقيق وذلك على خلفية معلومات تشير إلى تورطهم في قضايا فساد وسوء استغلال للمنصب الوظيفي لغايات وأهداف شخصية بما يضرّ بالمصلحة العامة.

وختمت المصادر أن قرار الطرد تضمن التوقيف والإقالة والإحالة إلى التحقيق مع تصفية حقوقهم التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة مع استرداد كل ما تقاضوه زيادة عن مستحقاتهم.

أسماء الذين تم إقالتهم وتوقيفهم:

– أمين جمارك نصيب (م.أ )

– رئيس قسم لدى أمانة جمارك نصيب (ف. ج)

– رئيس قسم لدى أمانة جمارك نصيب (ق.م)

بشار بلال – رئيس قسم لدى أمانة جمارك نصيب (ب. ب )

– مراقب لدى أمانة جمارك نصيب (خ.س)

– مراقب لدى أمانة جمارك نصيب (أ. س )

– مراقب لدى أمانة جمارك نصيب ( س.ع )

– مراقب لدى أمانة جمارك نصيب ( ف. أ)

– مراقب لدى أمانة جمارك نصيب (س. ع)

– أمين جمارك الجديدة ( ر. س)

– مراقب لدى أمانة جمارك الجديدة ( ع.ع)

-مراقب لدى أمانة جمارك نصيب (ح.د)

– مراقب لدى أمانة جمارك الجديدة ( أ.س)

– مراقب لدى أمانة جمارك الجديدة ( و. ح)

– مراقب لدى أمانة جمارك الجديدة ( م. ب)

– أمين جمارك اللاذقية ( أ. ي)

– مراقب لدى أمانة جمارك اللاذقية ( س.ز)

– مراقب لدى أمانة جمارك اللاذقية ( م.س )

– أمين جمارك المنطقة الحرة في عدرا (م.ز)

– من ضابطة جمارك دمشق (ه . م)

– مراقب لدى مديرية القضايا والشؤون القانونية ( و. ف)