برنامج عدالة التقنين والحرمان يرحب بكم

أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أنه حسب الكميات المولدة والمتوفرة لدينا، تم التوجيه بـ توحيد التقنين في جميع المحافظات السورية.



وتم تشكيل لجنة برئاسة مجموعة من الفنيين والمهندسين ليكون التقنين عادلاً على كل المحافظات، مع إعطاء ميزة في هذه الفترة للأراضي الزراعية ولري القمح. و خطة توحيد التقنين في جميع المحافظات ستستمر على مدار الأيام القادمة ولن يتغير برنامج عدالة التقنين.



ونجري حالياً بعض أعمال الصيانة ونقوم بفصل بعض محطات التوليد البخارية لصيانتها.



كما لدينا خطة ممنهجة في وزارة الكهرباء لإعادة تأهيل كافة مجموعات التوليد الكهربائية في القطر.



ووقعنا عقداً لإعادة تأهيل محطة توليد حلب البخارية التي تعمل على الفيول وذات الأمر سيحدث في محطة تشرين أيضاً. و توجهنا نحو الطاقات النظيفة وأنجزنا عقداً، ونحن في طور توقيع عقود أخرى قادمة.



وإن هدفنا في وزارة الكهرباء إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية بشكل كامل وزيادة استطاعة التوليد لتلبي حاجات المواطنين.



نينار اف ام