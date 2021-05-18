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بايدن لنتنياهو: ندعم وقفا لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أعلنت واشنطن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى اتصالا مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، حيث أعرب عن دعمه لجهود تحقيق وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن "أكد دعمه الصارم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية العشوائية"، كما "رحب بالجهود الرامية إلى مكافحة العنف العنصري وإعادة الهدوء إلى القدس، داعيا إسرائيل لبذل كل الجهود الممكنة من أجل حماية المدنيين الأبرياء".

وبحث بايدن ونتنياهو "سير العمليات العسكرية لإسرائيل ضد حركة حماس والتنظيمات الإرهابية الأخرى في غزة".

وأعرب الرئيس الأمريكي، حسب البيان، عن دعمه لوقف لإطلاق النار، وبحث مع نتنياهو "العمل المشترك للولايات المتحدة مع مصر في هذا الاتجاه".


وذكر البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو اتفقا على الاستمرار في الاتصالات بينهما وبين فريقيهما.

 

 


المصدر: RT