انتشاره في سوريا قد يكون وبائي.. وزارة الزراعة تحذر من “الآزولا”

حذرت وزارة الزراعة من زراعة نبات الآزولا في سوريا لما له من أضرار جانبية رغم فوائده العلمية لكونه يعتبر غذاء للحيوانات.



ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية توضيح حول ماهية هذا النبات مبينة أنه نبات مائي سرخسي يعيش في البرك والمستنقعات وحقول الأرز، ينتشر في أمريكا، جنوب شرق آسيا والصين، الهند، أستراليا، جنوب أفريقيا.



يستخدم هذا النبات كعلف لتغذية الدواجن والأبقار والأغنام إذ يتكون من 95 % ماء و 5% من المادة الجافة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين 25% والألياف 12%، والرماد 12.5%كما يحسن من خواص التربة الكيميائية والفيزيائية.



ونوّهت وزارة الزراعة إلى أنه على الرغم من المميزات العديدة لنبات الآزولا إلا أن زراعته على نطاق واسع في سوريا تحفها الكثير من المخاطر، وأهمها خطر انتشاره الوبائي إذا تحول إلى نبات غاز يهدد المسطحات المائية والسدود، فضلاً عن صعوبة توفر الظروف المناخية الملائمة لنموه، ولكونه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه التي يجب تجديدها بشكل كامل كل عدة أشهر وضرورة تعويض الفاقد من المياه نتيجة التبخر يوميا، وهي كميات لا يستهان بها لأن النبات ينمو على مسطح مائي حر.







اثر برس