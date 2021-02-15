اليابان تقدم 6 مليون دولار لتأهيل مستشفى القامشلي الوطني

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها استلمت منحة بقيمة 6 مليون دولار أمريكي من حكومة اليابان لإعادة تأهيل مستشفى القامشلي الوطني بمحافظة الحسكة.



وقالت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على ” فيس بوك” إن ذلك سيسهم في دعم الجهود المبذولة من المنظمة لتحسين وتعزيز الخدمات الصحية المُقدمة الأساسية للحفاظ على الحياة لكل الشعب السوري في شمال-شرق البلاد.



و مستشفى القامشلي الوطني هو الوحيد حالياً تحت سيطرة الحكومة السورية، ويخدم سكان محافظة الحسكة وأجزاء كبيرة من محافظة الرقة وشرقي دير الزور.



وطالب سكان محافظة الحسكة بإنشاء قسم لمعالجة الحروق وآخر للقثطرة القلبية وقسم لجراحة القلب وتوسيع أقسام الهيئة بشكل أكبر.



وكانت الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني بمحافظة الحسكة قدمت خلال عام 2020 م، ما يقارب 450 ألف خدمة طبية مجانية للمراجعين، مع تزويدها بجهاز PSR لفحص فايروس ” كورونا”.



يشار إلى أن الهيئة العامة لمستشفى القامشلي تعاني من الضغط الكبير عليها بسبب خروج جميع المشافي العامة الحكومية في مناطق سيطرة ميليشيات “قسد” وذلك إما نتيجة قصف طائرات “التحالف الدولي” لها، او السيطرة عليها من قبل “قسد”.