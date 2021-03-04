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الولايات المتحدة تمدد العقوبات المفروضة على فنزويلا

أعلنت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تمديد نظام العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى شهر آذار عام 2022 بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وبحسب وسائل إعلام، فإنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن بعث برسالة إلى الكونجرس، يقول فيها بأنّ الوضع في فنزويلا لا يزال يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذلك شعر أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ المفروضة.

وجرى تقديم ما يسمى بـ"حالة الطوارئ" ضد فنزويلا، والتي تنص على فرض عقوبات، في آذار عام 2015 بمرسوم من الرئيس الأسبق باراك أوباما، ثم فرضت واشنطن قيوداً على العديد من كبار المسؤولين في كاراكاس، بزعم ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد المعارضين السياسيين.