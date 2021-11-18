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المقداد: هدف الغرب من الحرب ضد سورية تغيير الواقع السياسي والجغرافي للشرق الأوسط

بدأت اليوم الأربعاء 17 تشرين الأول 2021، أعمال جلسة حوارية بعنوان (سورية في الحرب الاعلامية.. كيف ننتصر في الحرب ونعزز السلام والاستقرار والتنمية) في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ومبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين.

وأكد المقداد خلال الجلسة الحوارية أن الدول الغربية هدفت من الحرب ضد سورية تغيير الواقع السياسي والجغرافي للشرق الأوسط ، وأنه وما جرى من تضليل إعلامي غربي دفع لأجله مئات الدولارات لقتل الشعب السوري وتدمير منجزاته.، مشيرا إلى أن الاعلام السوري قدم عشرات الشهداء وهم يقومون بإيضاح صورة الحرب على سوريه ويكفيه شرفا انه اوصل رسالته بكل صدق وأمانة.

بدوره أوضح لافرنتييف خلال الجلسة أنه لابد من استمرار محاربة التنظيمات الإرهابية وخاصة الموجودة في إدلب و تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها تركيا التي تتحمل مسؤولية الهجمات الإرهابية هناك كما يجب أيضا محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق شرق سورية.

من جانبه وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أكد أن قضية اللاجئين قضية إنسانية بامتياز وتم تحويلها إلى ورقة مساومة سياسية، لافتا أن سورية ستنتصر على الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها، وتعمل على تعزيز ثقافة الحوار وتعميمها للوصول إلى حل شامل للأزمة. لافتا ان وسائل الاعلام الغربية لم تتجرأ ان تقول ماحصل في سورية هي حرب على الارهاب.

 

 


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