الليرة تجاوزت المليون.. غرام الذهب يرتفع مجدداً في سورية

يواصل سعر غرام الذهب في سورية ارتفاعه مجدداً في الأسواق السورية، بعد أن سجل غرام عيار 21 قيراط السبت الماضي سعراً قدره 122 ألف ليرة سورية.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 125 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 107 ألف و143 ليرة سورية.



في حين سجلت الأونصة الذهبية السورية اليوم سعراً قدره 4 ملاين و463 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1900 دولاراً.



أما فيما يخص أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية مليون و9 آلاف ليرة سورية، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى مليون و57 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها مليون و9 آلاف ليرة سورية بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 902 ألف ليرة سورية.



ومنذ الأسبوع الماضي و سبوع يشهد سعر الذهب في سورية ارتفاعاً تدريجياً، بعد استقراره منذ مطلع تشرين الأول الحالي، وكان نقيب جمعية الصاغة وصناعة المجوهرات غسان جزماتي أكد في وقت سابق أن سعر الذهب لن ينخفض إلا عند انخفاض سعر صرف الدولار، لأن الأخير يتناسب طرداً مع سعر الذهب، فكلما ارتفع سعر الدولار ازداد سعر الذهب والعكس صحيح.