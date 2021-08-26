الكرملين: روسيا والصين مستعدتان لمكافحة تهديدات الإرهاب في أفغانستان

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أفغانستان مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ خلال محادثة هاتفية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أمس الأربعاء.



وقال الكرملين إنّه "نوقشت المشكلة الأفغانية باستفاضة، وتم الإعراب عن الاستعداد لتكثيف الجهود لمكافحة تهديدات الإرهاب وتهريب المخدرات المنبثقة من أراضي أفغانستان".



وبحسب الكرملين، فقد أعرب الطرفان عن "أهمية إحلال السلام في أفغانستان في أسرع وقت ممكن ومنع انتشار عدم الاستقرار إلى المناطق المجاورة".



كما أضاف الكرملين: "اتفق القادة أيضاً على تكثيف الاتصالات الثنائية والتنسيق الوثيق، من خلال وزارات الخارجية في المقام الأول".



وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن أنّ روسيا تراقب عن كثب ما يحدث في أفغانستان ولا تزال تشعر بالقلق.



بيسكوف وفي مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، قال إنّه "نحن نراقب عن كثب ما يحدث ولدينا عمليات معينة خاصة بنا في هذا الصدد".



من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنّه "عند تحليل الوضع الحالي في أفغانستان بعد انسحاب الجيش الأميركي من هناك، على الولايات المتحدة أن تستنتج أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واستخدام القوة لتجاوز القانون الدولي أمرٌ غير مقبول".