القبض على عصابة قامت بـ 25 سرقة في حمص

تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من إلقاء القبض على عصابة تمتهن سرقة المنازل في أحياء مدينة حمص مؤلفة من عشرة أشخاص، وهم المدعوين ( محمدأمين. ب ) و(محمد. ب) و(هيام. ب ) و(جاسم. ق ) و(محمد. ل ) و( حازم. ح ) و( رائد. ح ) و( آية . ق ) و( سوزان. م ) و( رواد. م ) وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ارتكابهم خمسة وعشرين حادثة سرقة من أحياء مدينة حمص وهي على الشكل التالي:



سرقة عدة مبالغ مالية من (11) منزل في أحياء ( العدوية ــ الخضر ــ شارع الحضارة ـ باب السباع ـ المريجة ـ عكرمة ـ باب هود ـ كرم الشامي ـ باب عمرو ـ القصور ) بلغ مجموع المبالغ المسروقة من هذه المنازل مبلغ وقدره/5.821.600/ل.س خمسة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة ليرة سورية، وسرقة مبلغ / 3.500.000/ل.س ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية من أحد المنازل في حي الخضر، وسرقة مبلغ /2.000.000/ل.س مليوني ليرة سورية من منزل في حي المحطة.



سرقة شاشة نوع (jvc) من منزل في حي البغطاسية، وشاشة نوع هيوندا من منزل في حي باب السباع .



سرقة مبلغ /200.000/ ل.س من محل معد لصناعة الألمنيوم.



سرقة أربعة (أجهزة لابتوب) من مكتب بشارع الدروبي.



سرقة مصاغ ذهبي متنوع من عدة منازل مؤلف من ( أونصة ومبرومة وأساور وحلق وليرة رشادية ومحبس وحابس وسنسال وخواتم) إضافة لسرقة أجهزة خليوية.



تم استرداد أغلب المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً ، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص .