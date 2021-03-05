القبض على شخص يقوم بسرقة وشراء سيارات مسروقة باللاذقية

تمكنت إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي باللاذقية من خلال المتابعة والبحث عن المطلوبين وأرباب السوابق بجرائم السرقة، من إلقاء القبض على المدعو (زياد - س) وذلك لإقدامه على سرقة وشراء سيارات مسروقة.



واعترف بعد التحقيق معه بإقدامه مع ابن شقيقه المتواري وأشخاص آخرين على سرقة سيارة بيك أب حكومية وسيارة هوندا توسان تم استردادها وتسليمها لمالكها أصولاً، إضافة إلى اعترافه يبيع قطع السيارات بعد تفكيكها.



وما تزال التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة لكشف باقي الشركاء وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً.