القبض على شخص يروج ليرات ذهبية مزورة في حماة

ألقى الأمن الجنائي في حماة القبض على شخص يقوم بترويج ليرات ذهبية رشادية مزيفة.



و أبلغ أحد المواطنين فرع الأمن الجنائي بتواصل شخص معه عن طريق برنامج (الوتس أب) وأعلمه بأنه عثر ضمن أرضه الزراعية على جرة فخارية ضمنها خمسة آلاف ليرة ذهبية وعرض عليه شراء الليرات الذهبية بمبلغ مائة وخمسين دولاراً أمريكياً لكل قطعة.



ومن خلال المتابعة والتنسيق مع المواطن المذكور تمكن فرع الأمن من إلقاء القبض على الشخص المذكور وضبط بحوزته 57 قطعة ذهبية وبإجراء الخبرة الفنية على تلك القطع تبين أنها شبيهة بالليرات الذهبية الرشادية ومصنوعة من النحاس ومطلية بمادة الذهب ووزن الواحدة منها 250.73 غراماً واثنتان منها فقط من الليرات الذهبية الأصلية بوزن 7.24 غرامات عيار 22 قيراط.



و خلال التحقيق مع الشخص المذكور اعترف بإقدامه على ترويج الليرات الذهبية (الرشادية) المزيفة وحصوله عليها من قبل شخص متوار عن الأنظار ومازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض عليه.