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القبض على سارق مجوهرات بطرطوس

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في طرطوس حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة بيع عشرين أونصة ذهبية مزيفة لدى أحد محلات الصاغة في طرطوس وعندما طلب صاحب محل المجوهرات من هذا الشخص إبراز بطاقته الشخصية قام بمغافلته ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة .

ومن خلال المراقبة والتحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من تحديد هوية المشتبه به وقام بإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى (ح . ع)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على محاولة بيع عشرين أونصة ذهبية مزيفة لأحد محلات الصاغة في طرطوس وحصل عليها من شخص متواري معروف من قبله.


تم مصادرة الأونصات الذهبية المزيفة ،ومازال البحث مستمراً عن شريكه المتواري ، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء