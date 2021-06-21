استشهاد امرأة وإصابة عدد من المدنيين في تل حميس بريف الحسكة
روسيا تعترض دورية أميركية في طريق "m 4" الدولي في سوريا
عملية عسكرية موسّعة للجيش في البادية
مركز المصالحة الروسي يرصد 34 انتهاكاً في إدلب
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية عبر معبر “الوليد” غير الشرعي
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقتين في ريف حلب
“فاينانشال تايمز”: العقوبات الأميركية تسببت بـ “عاصفة اقتصادية” في سورية
الرئيس الأسد يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي
التموين ترفع أسعار الخبز
التحرير بالتأويل ومعالجة التكفير بالتفكير
«وول ستريت جورنال»: واشنطن تسحب منظومات الدفاع الجوي من السعودية وجوارها
واشنطن تتجاوز “قيصر” و”تسمح” بالتعامل مع دمشق وطهران وكاراكاس بما يتعلق بـ”كورونا”
بعد مقتل جندي روسي.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة شمالي الحسكة
الصحة تلبي مطالب معامل الأدوية وترفع سعر نحو 12 ألف صنف دوائي
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية محملة بأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة

القبض على ثلاثة مروجين للمخدرات بريف دمشق

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق حول وجود شبكة لنقل وترويج وتعاطي المخدرات في محافظتي دمشق وريفها وبالمراقبة والمتابعة تمكن الفرع من إلقاء القبض على شخص في محلة جرمانا وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة وبالتحقيق معه اعترف بأن أحد مصادره للمخدرات شخص مقيم في شارع بغداد وبنصب الكمين اللازم له تمكن الفرع من إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته كمية خمسة غرامات هيروئين مخدر وأن مصدر المواد المخدرة شخص مقيم في محلة العمارة، تم إلقاء القبض عليه أيضاً وتمت مصادرة منه كمية من المواد المخدرة.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازة وترويج و تعاطي المواد المخدرة كما اعترف أحدهم بوجود سيارة متوقفة بمحلة جسر الميدان بمكان بعيد عن الأنظار يوجد فيها مستودع سري ويتم تخزين المواد المخدرة بها كما ويتم نقل المخدرات بواسطتها بين محافظتي دمشق وريفها وبدلالة المذكور تم ضبط السيارة وهي نوع بيجو ٤٠٥ لون رصاصي و شوهدت مركونة تحت جسر الميدان و بتحريها تمت مصادرة منها كمية سبعة كيلو وثلاثمائة غرام حشيش مخدر.   

تم سوق المقبوض عليهم إلى مركز الفرع و تم التحرز على المواد المخدرة المصادرة و حجز مركبتين والتحقيقات جارية معهم لكشف باقي المتورطين وسيتم تقديمهم للقضاء حين الانتهاء من التحقيق أصولاً.