الفطر الأسود يثير الجدل في مصر

انتشرت في الهند مؤخراً عدوى فطرية نادرة تدعى "الفطر الاسود"، وتؤثر بشكل أساسي على الأشخاص الذين يتعافون من كوفيد-19، فإذا أصاب العين أو الفك قد يؤدي إلى إزالتهما بالكامل.



وخلال اليوم الفائت انتشرت تصريحات على مواقع مصرية لشقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم، يقول فيها إن شقيقه أصيب بمرض "الفطر الأسود" فى عينيه عقب مرضه بكورونا.

وترددت أنباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي أن سبب وفاة الفنان الكبير إصابته بالفطر الأسود الذي ينتشر في الهند، فيما نفت وزارة الصحة المصرية انتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابي كورونا.



وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أي حالة إصابة بالفطر الأسود في مصر بالنسبة لمرضى كورونا، وأنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن انتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابي كورونا.



وفي متابعة لتطورات المرض في الهند، أشار تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى أن حوالي 60% من الهنود ممن أصيبوا بـ "الفطر الأسود" تمت إزالة عيونهم أو أحداها، ويقدر عددهم ببضعة آلاف.



وتشمل أعراض المرض، بحسب الصحيفة، سيلاناً في الأنف وخدراً خفيفاً في الخدين، أو تورماً في العينين، أو صداعاً، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر.



وقد ظهر المرض لأول مرة في الهند في التاسع من الشهر الجاري بين المتعافين من كورونا في ولاية غوجارات، إثر أزمة فيروس كورونا الأخيرة التي واجهتها.