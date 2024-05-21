إذا كان لديك رقم منزل يعتبر سيئ الحظ وفقًا لفنغ شوي، فلا داعي للقلق. نقدم لك هنا علاجًا بسيطًا يمكن أن يعيد الحظ السعيد إلى منزلك وفقاً لموقع البوابة.

عند شراء منزل جديد، هناك الكثير من الأمور التي يجب التفكير فيها، ولكن ربما لم يكن رقم المنزل من بينها، إلا إذا كنت تتبع فنغ شوي.

فهل يجب أن يكون ذلك من اهتمامك؟

يعتقد الكثيرون أن أرقام المنازل في فنغ شوي يمكن أن تؤثر على حظك، سواء بالإيجاب أو السلب. .

الأرقام المحظوظة مثل الثمانية والتسعة تعتبر جيدة، بينما الأرقام السيئة مثل الرقم 4 تعتبر غير محظوظة.

ولكن لا داعي للقلق، حيث يمكننا أن نوضح لك كيفية جلب الحظ السعيد إلى منزلك بغض النظر عن رقم المنزل.

أرقام المنازل المحظوظة وغير المحظوظة في فنغ شوي

النظرية وراء الأرقام المحظوظة

العديد من الثقافات لديها أرقام محظوظة وأخرى سيئة الحظ.

على سبيل المثال، الرقم 13 يُعتبر غير محظوظ في الثقافة الغربية، بينما في الثقافة الصينية، يُعتبر الرقم 8 محظوظًا لأنه يشبه كلمة تعني الثروة.

دور الأرقام في فنغ شوي

يعتقد الصينيون أن بعض الأرقام تجذب طاقات معينة إلى حياتك. بعض الأرقام تجلب الحظ السعيد، والبعض الآخر يمكن أن يجلب الحظ السيئ.

فنغ شوي يتعلق بموازنة الطاقات الإيجابية والسلبية، لذا فمن الطبيعي أن تتضمن هذه الفلسفة الاهتمام بالأرقام.

تحدد عوامل معينة ما إذا كان الرقم محظوظًا أم سيئ الحظ، ويأتي التحديد الرئيسي من معناه في اللغة الكانتونية.

على سبيل المثال، الرقم 4 يشبه الكلمة التي تعني الموت، لذا يُعتبر سيئ الحظ. الناس عادةً ما يتجنبون وجود هذا الرقم في عناوين منازلهم.

- الأرقام الأكثر حظاً في فنغ شوي

ثمانية: يبدو وكأنه كلمة تعني الثروة.

تسعة: يعني العمر الطويل أو الخلود.

اثنان: يعتبر رقم الزواج السعيد.

ستة: يجذب الطاقات التي تساعد على حياة سلسة مع القليل من العقبات.

- الأرقام غير المحظوظة في فنغ شوي

أربعة: يشبه الكلمة التي تعني الموت ويُعتبر سيئ الحظ.

خمسة: يشبه الكلمة التي تعني البكاء.

سبعة: قد يُعتبر سيئ الحظ، حيث يمكن أن يعني الخداع.

- علاج الأرقام غير المحظوظة

إذا وجدت منزل أحلامك ولكن رقمه سيئ الحظ، مثل 444، فلا داعي للذعر.

هناك علاج بسيط في فنغ شوي: يمكنك تغيير لافتة رقم المنزل بوضع الرقم في دائرة. هذا العلاج البسيط يمكن أن يحيّد الآثار السلبية للأرقام غير المحظوظة.

- اختيار أرقام منزلك لتحقيق الحظ السعيد

عند التخطيط لشراء منزل، تكون الطاقة العامة للمنزل هي العامل الرئيسي في تقييم فنغ شوي.

يجب أن يكون رقم المنزل جزءًا صغيرًا من الصورة الشاملة لفنغ شوي.

ومع العلاج البسيط للأرقام غير المحظوظة، قد لا يكون من الضروري القلق بشأن رقم المنزل. إذا اشتريت أو استأجرت منزلًا برقم سيئ، ضع الرقم في دائرة واستمر في حياتك.