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العشائر العربية تسيطر على مراكز مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

سيطر أبناء القبائل العربية على مراكز عسكرية لمسلحين موالين للجيش الأمريكي في مدينة القامشلي، ردا على هجوم شنه هؤلاء على أحياء المدينة أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين.
وتجددت “اشتباكات عنيفة بين قوات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية من طرف، مع ميليشيات مسلحة موالية للجيش الأمريكي من طرف أخر، في محيط عدد من الاحياء في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شرقي البلاد، حيث تمكن ابناء العشائر من السيطرة على مقرين للمسلحين في حي حلكو”.

 وقالت مصادر ميدانية  إن: “قوات الدفاع الوطني وابناء العشائر العربية سيطروا على مدرستي (حسن باران) و(حلكو) بحي حلكو بمدينة القامشلي، وقاموا بطرد مسلحي تنظيم “قسد” منهما عصر اليوم الخميس، وذلك بعد قيام المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بخرق الهدنة التي عقدت بين الطرفين فجر اليوم الخميس”

سيطر أبناء القبائل العربية على مراكز عسكرية لمسلحين موالين للجيش الأمريكي في مدينة القامشلي، ردا على هجوم شنه هؤلاء على أحياء المدينة أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين.
وتجددت في محافظة الحسكة:  “اشتباكات عنيفة تجددت بين قوات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية من طرف، مع ميليشيات مسلحة موالية للجيش الأمريكي من طرف أخر، في محيط عدد من الاحياء في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شرقي البلاد، حيث تمكن ابناء العشائر من السيطرة على مقرين للمسلحين في حي حلكو”.

ونقل المراسل عن مصادر ميدانية قولها إن: “قوات الدفاع الوطني وابناء العشائر العربية سيطروا على مدرستي (حسن باران) و(حلكو) بحي حلكو بمدينة القامشلي، وقاموا بطرد مسلحي تنظيم “قسد” منهما عصر اليوم الخميس، وذلك بعد قيام المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بخرق الهدنة التي عقدت بين الطرفين فجر أمس الخميس”