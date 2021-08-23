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العثور على جثمان سيدة أربعينية عند الكورنيش البحري في طرطوس

قال مصدر طبي في طرطوس إنه “تم العثور على جثة إمرأة في العقد الخامس من العمر قرب أحد المكاسر على الكورنيش البحري في مدينة طرطوس يوم الأحد”.

وذكر المصدر أنه “تم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى الباسل في المدينة، حيث تبين من خلال معاينة وفحص الجثة أن سبب الوفاة هو الغرق” مؤكداً أن “حادثة الغرق حصلت يوم الأحد”.

وأشار المصدر إلى أن “السيدة المتوفية غرقاً ما زالت مجهولة الهوية حتى اللحظة”.

يشار إلى أنه بلغت حالات الغرق التي تم قبولها في مستشفى الباسل في مدينة طرطوس منذ بداية العام الحالي 2021 حتى شهر آب الجاري 15 حالة توفي منهم 8 أشخاص، بحسب ما أكد مصدر في المستشفى.

 


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