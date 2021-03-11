الصين تحذر واشنطن

دعت الخارجية الصينية اليوم الخميس، واشنطن بوقف التدخل في الشؤون الداخلية لبلادها كي تستقيم العلاقات».



وزير خارجية الصين وانج يي شدد على واشنطن من أجل التصرف بعقلانية وإعادة العلاقات لمسارها الطبيعي».



وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجن، قد قال «نحن نعارض الشائعات والتشهير الأمريكي الذي لا أساس له من الصحة ضد الصين».



وأضاف «تضاعف عدد الأويجور في شينجيانج على مدار الأربعين عاماً الماضية، بينما انخفض عدد السكان الهنود الأصليين في الولايات المتحدة بنسبة 95 % من عام 1492 إلى أوائل القرن العشرين. ليست الصين هي التي يجب أن توصف بـ "الإبادة الجماعية"».



يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي سيلتقيان وزير الخارجية الصيني الأسبوع المقبل في ألاسكا في أول اجتماع بينهم منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض.



على صعيد آخر، صرحت وسائل صينية اليوم الخميس، أن البرلمان الصيني صوت على قانون تعديل نظام الانتخاب المخصص في مقاطعة هونغ كونغ.



وصوت غالبية أعضاء مجلس الشعب الصيني لصالح إدخال تعديلات على نظام ​هونغ كونغ​ الانتخابي تشمل منح بكين سلطة رفض المرّشحين، في إطار المسعى لتشكيل ​حكومة​ "وطنية" في المدينة التي شهدت ​تظاهرات​ ضخمة مطالبة بالديمقراطية.



وفرضت بكين قانوناً للأمن القومي في هونغ كونغ بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال شغب وعنف.



يذكر أن الصين كانت قد وافقت قبل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997، على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ لغاية عام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.