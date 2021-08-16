السيسي ومدير «CIA» يبحثان أفغانستان وسد النهضة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA»، تطورات الأوضاع في أفغانستان ومستجدات ملف سد إثيوبيا المتنازع عليه بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.



ونشرت الرئاسة المصرية بياناً الأحد، جاء فيه أن السيسي استقبل بيرنز، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة بمصر، وجوناثان كوهين السفير الأميركي بالقاهرة، دون تحديد مدة زيارة مدير الاستخبارات الأميركية أو موعد وصوله.



وأكد السيسي خلال اللقاء «الأهمية التي توليها مصر للتعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف».



كما قال بيرنز، إن بلاده «حريصة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية».



وشهد لقاء السيسي وبيرنز «التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة».

وشهد اللقاء أيضا «تبادل وجهات النظر في تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، والأزمة في ليبيا».

ولم يصدر عن السفارة الأميركية بمصر بيان بشأن اللقاء حتى الساعة 17:32ت.غ.