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السورية للتجارة في حماة: تخزين كميات من الفروج لطرحها في الأسواق خلال فترة عيد الأضحى

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة في حماة شراء كميات من الفروج وتخزينها في وحدات التبريد التابعة له بهدف طرحها في الأسواق خلال فترة عيد الأضحى لضبط الأسعار.

وأوضح خالد الفاضل مدير السورية للتجارة بحماة أنه تم شراء وتبريد 20 طناً كمرحلة أولى من الفروج المنظف ضمن وحدة تبريد المحافظة وأن الفرع سيواصل عمليات الشراء من السوق المحلية لتخزين كميات قد تصل إلى 50 طناً وخاصة مع قرب عيد الأضحى للتدخل الإيجابي في إطار كسر احتكار السوق في حال ارتفاع الأسعار.

وأشار الفاضل إلى أن فرع المؤسسة قام بشراء وتوريد 250 طناً من البطاطا المنتجة في محافظة حماة إلى فروع السورية للتجارة بالمحافظات ويتم بيع البطاطا بسعر التكلفة وذلك ضمن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشراء المنتج من المزارع مباشرة دون أي وساطات وتأمينها للمواطنين بسعر التكلفة.