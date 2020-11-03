السلطات الأردنية لا تسمح إلا بمرور 30 براداً وشاحنة يومياً من سوريا عبر منفذ جابر باتجاه دول الخليج

صرح عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال "أسامة قزيز" بأن السلطات الأردنية لا تسمح إلا بمرور 30 براداً وشاحنة يومياً، محملة بالخضر والفواكه ومواد غذائية أخرى بالعبور عبر منفذ جابر الأردني الحدودي مع دول الخليج باتجاه السعودية ودول الخليج.



وكشف قزيز عن وجود نحو 415 براداً وشاحنة حالياً في ساحة جابر بانتظار وصول دورهم والسماح لهم بعبور منفذ جابر.



ولفت إلى أن السلطات الأردنية تأخذ ضريبة رسم عبور عن كل السيارات السورية التي تدخل أراضيها وذلك حسب المسافة الكيلومترية التي قطعتها السيارة من لحظة دخولها الأراضي الأردنية إلى حين وصولها لمنفذ جابر، وقيمة هذه الضريبة هي 7 آلاف ريال.



الوطن