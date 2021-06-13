الرئيس اللبناني يطالب المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين لبلادهم

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه “من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من ​النازحين السوريين”.​



وأشار ميشال عون للمديرة التنفيذية لبرنامج ​الأمم المتحدة​ للمستوطنات البشرية إلى أنه “يتعين على ​المجتمع الدولي​ والأمم المتحدة العمل على إعادة النازحين إلى قراهم في ​سوريا​، التي باتت آمنة”.



وأضاف: “إرادة اللبنانيين في مواجهة التحديات ثابتة، ولا بد للمجتمع الدولي من المساعدة على إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة في بلدنا”.



من جهتها، نوهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بإدارة رئيس الجمهورية للأوضاع في لبنان، وقالت: “العمل مستمر لتقديم كل المساعدات الممكنة كي يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة”.



في سياق منفصل، أعرب الرئيس اللبناني أمام وفد من “المؤتمر القومي الإسلامي”، عن تمنيه بأن “تعود ​القضية الفلسطينية​، القضية الأساس للعرب”.



المصدر: “النشرة”