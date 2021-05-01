الخارجية الروسية: مستعدون لإرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية في سوريا

أعربت روسيا، الجمعة، عن استعدادها لإرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية في سوريا.



وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها: “نأمل أنه على الرغم من الاحتلال الأجنبي غير الشرعي المستمر لجزء من الأراضي السورية، فإن التصويت سيجري وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة”.



وأضاف البيان: “استجابة لنداء الحكومة السورية، مستعدون لإرسال مراقبين روس للانتخابات المقبلة في سوريا”.

وذكرت الوزارة، في وقت سابق، أن “تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا هو شأن داخلي حصري لهذا البلد، ويتوافق بشكل كامل مع متطلبات دستور 2012 الحالي، والتشريعات الوطنية”.



وأشارت إلى أن “هذه الإجراءات بأي حال من الأحوال لا تتعارض مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2254، والقرارات الدولية الأخرى، التي تقوم على احترام سيادة الجمهورية العربية السورية”.



واعتبرت أن “التصريحات التي صدرت، الخميس، من عواصم عدد من الدول الأجنبية، حول عدم شرعية الانتخابات المقبلة، ما هي إلا عنصر ضغط سياسي فظ على دمشق، ومحاولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية”.



ولفتت إلى أن “لا أحد يملك الحق في إبلاغ السوريين، متى وتحت أي شروط يجب أن ينتخبوا رئيس دولتهم”.



وكان رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ وجه، الخميس، دعوات إلى عدد من برلمانات الدول العربية والأجنبية، لمواكبة سير الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجري في 26 أيار لمقبل.



وأغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في وقت سابق؛ وتم تقديم 51 طلبا للترشح، من بينها 7 طلبات لسيدات سوريات.





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