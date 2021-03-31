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الخارجية الأمريكية تتهم دول عربية بانتهاك حقوق الإنسان

أبدى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أمس أسفه لوضع حقوق الإنسان في العالم "الذي يستمر بالسير في الاتجاه الخاطئ"، لكنه تعهد بالدفاع عنها "حتى لدى شركاء الولايات المتحدة".

وقال خلال تقديمه التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان: "سنستخدم كل أدوات دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة الذين يرتكبون الانتهاكات".

واتهم تقرير الخارجية الأميركية الصين بممارسة القتل التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز، كما اتهم مصر وإيران بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة لاتهام السلطات السعودية باستخدام حملات مكافحة الفساد كذريعة لاستهداف المعارضين السياسيين. 