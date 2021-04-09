الحوثي يعرض وساطته لحل خلاف سد النهضة

عرض القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد على الحوثي، اليوم الجمعة، الوساطة بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن أزمة سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على مجرى نهر النيل.



وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر تويتر: "مستعدون لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا والسودان ومصر، على أساس المبادئ التالية: حفظ حقوق الجوار، وعدم الانتقاص من المطالب المشروعة لكل طرف، والتوفيق بين ما هو مختلف بأقرب الحلول لمطالب كل طرف، والاستفادة من مياه النيل بما لا يخل بالاحتياج العام للأطراف، والتوقف عن التصريحات الإعلامية".