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الحكم 12 عاماً على استاذ جامعي قتل طالبته وقطعها

الحكم 12 عاماً على استاذ جامعي قتل طالبته وقطعها

دانت محكمة سانت بطرسبرغ الروسية، الاستاذ الجامعي أوليغ سوكولوف، بتهمة قتل وتقطيع أوصال طالبته، وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 عاماً و6 شهور.

ووجدت المحكمة، بحسب “سكاي نيوز”، أن أوليغ، البالغ من العمر 64 عاماً، مذنب بقتل طالبته أناستاسيا يشينكو، البالغة من العمر 24 عاما، بإطلاق النار عليها في شقته بتشرين الثاني 2019.

واعتقل سوكولوف عند نهر مويكا بسانت بطرسبرغ، مع حقيبة ظهر بداخلها ذراعان مقطوعتان، تبين لاحقاً أنهما تعودان للقتيلة.

ووجد المحققون إلى جانب الذراعين، أجزاء أخرى من جسد أناستاسيا في النهر وبشقة الأستاذ الجامعي.

يذكر أن سوكولوف، شهد أمام المحكمة، أنه كان على علاقة عاطفية بالقتيلة، مؤكداً قتلها بعدما اندلعت مشادة بينهما.