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الجيش الاردني يطبق قواعد الاشتباك على الحدود السورية في حادثتين

أعلنت المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن، اليوم السبت، عن إحباط محاولتي تسلل من وإلى الأراضي الأردنية، على إحدى واجهاتها مع الأراضي السورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في الجيش العربي الأردني، أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك"، ما أدى إلى إلقاء القبض على المخالفين، وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية في الجيش العربي الأردني "ستتعامل بكل قوة وحزم، مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

كما أعلن الجيش الأردني، يوم أمس الجمعة، عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص خلال محاولتهم التسلل وتهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى الأردن.

 


المصدر: "بترا"