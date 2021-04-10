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الجمعية الفلكية السورية: ما شاهده سكان دمشق أمس هو من عملية إطلاق المركبة ‏‏"سايوز" الروسية ‏

أكدت الجمعية الفلكية السورية أن الجرم اللامع الذي شاهده بعض سكان دمشق ‏أمس في السماء هو احتراق جزء من المرحلة الأولى من عملية إطلاق المركبة ‏سايوز الروسية ولا تأثير له على الأرض.‏

وقال رئيس الجمعية الفلكية السورية محمد العصيري إن ‏الجرم اللامع الذي شاهده بعض سكان دمشق أمس واعتقدوا أنه نيزك لا يمكن أن ‏يكون كذلك لأن النيزك يصدر صوتاً قوياً ويسبب دماراً كبيراً لو سقط على الأرض ‏إنما هو احتراق جزء من المرحلة الأولى من عملية إطلاق المركبة سايوز ‏الروسية.‏

وأوضح العصيري أن الجمعية تابعت عملية إطلاق المركبة الفضائية سايوز ‏الروسية إلى محطة الفضاء الدولية في الساعة الحادية عشرة بتوقيت موسكو ‏واستغرقت الرحلة ثلاث ساعات وهذا الجزء اللامع الذي رصد في سماء دمشق ‏جاء نتيجة احتراق جزء من المرحلة الأولى من عملية إطلاق المركبة سايوز وهذا ‏أمر طبيعي عندما يكون الالتحام مع محطة الفضاء الدولية على خط واحد مع ‏سورية وبذلك تشاهد أجزاء المركبة وهي تحترق ولا تؤثر على الأرض إطلاقاً ‏بل تحترق في الغلاف الجوي للأرض وتسبب مثل تلك الكرة اللامعة التي شاهدها ‏أهالي دمشق.‏