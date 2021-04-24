الجراد يصل إلى ريف دمشق

كشف مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة عن وصول بعض المجموعات الصغيرة من الجراد إلى ريف دمشق وتم التعامل معها من خلال المبيدات.



وقال زيادة “إنه منذ يومين كان يوجد مجموعات من الجراد في النبك ويبرود، والسبت تواجد الجراد في القطيفة و دوما.”



وأشار زيادة إلى أن “الجراد الذي تواجد في النبك ويبرود اتجه إلى الأراضي اللبنانية والجراد الذي تواجد في دوما والقطيفة اتجه إلى البادية.”



وأكد مدير زراعة ريف دمشق “استنفار القطاع الزراعي لمواجهة الجراد”، مشيراً إلى “أنه يتم التعامل مع الجراد من خلال المبيدات اللازمة والمرشات، إضافة إلى التعاون مع الفلاحين.”



وأردف زيادة “أنه لم يصل الجراد إلى دمشق كونه يتم التعامل معه من الريف، ومن غير المتوقع وصول الجراد إلى دمشق كون هذا الجراد هو جراد صحراوي وغايته أن يضع بيوضه في التراب والأراضي.”



وتابع مدير زراعة ريف دمشق أنه “لم يتم تسجيل أي ضرر على المحاصيل الزراعية، حيث تم رش 400 دونم في النبك ويبرود والقطيفة ودوما.



وأشار زيادة إلى وجود معلومات رصد وتحري تعمل بشكل دائم لرصد تحركات أسراب الجراد ليتم التعامل معها.



يشار إلى أنه كانت مديرية زراعة ريف دمشق شكلت فرق مسح وتحر عن الجراد الصحراوي في كل مناطقها لرصده ومكافحته.



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