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التجاري السوري يكلف كافة فروعه بالمناوبة خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة

نظراً لصدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعطيل الجهات العامة من يوم الأحد 27/12/2020 ولغاية يوم الخميس 31/12/2020 بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة ، أوعزت إدارة المصرف التجاري السوري إلى كافة فروع المصرف باستثناء (فروع المنطقة الحرة) بالالتزام بتأمين المناوبات اللازمة طيلة أيام العطلة بما فيها أيام السبت 26/12/2020 و 2/1/2021 وذلك ل : 

◾️استقبال الدفعات النقدية لحسابات القطاع العام 

◾️استقبال وتنفيذ طلبات صرف المنحة والرواتب 

◾️استقبال الإيداعات النقدية الخاصة بفحص ال /PCR/ لحسابات وزارة الصحة.  
وحدد التعميم الصادر عن المصرف مدة عمل الفروع من الساعة 9.30 صباحاً و حتى الساعة 13 ظهراً على أن تغلق الصناديق في تمام الساعة 12.30 ليتم الجرد أصولاً .


وشددت إدارة المصرف على كافة الفروع بضرورة تأمين تغذية كافة الصرافات التابعة للمصرف خلال العطلة ومتابعتها، بحيث تتم تغذية الصرافات بكافة فروع المصرف التجاري السوري في نهاية كل يوم والتأكد من وجودها بالخدمة.