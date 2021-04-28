البحرية الأمريكية تعلن مقتل أحد جنودها وإصابة 3 آخرين في اليمن

أعلنت البحريةُ الأمريكية، عن مقتلِ أحد جنودها في اليمن وإصابة 3 بجروح، مشيرة في بيان إلى أن جندياً من قوات البحرية الخَاصَّة SEAL لقي مصرعَه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح نهايةَ الأسبوع خلال عملية إغارة في اليمن، ولم يحدّد البيانُ نوعَ الإغارة أَو ملابسات العملية.



تجدر الإشارة أن امريكا شريكٌ أَسَاسٌ في تحالف العدوان على اليمن، من خلال الدفع بالمئات من جنود المارينز للقتال إلى جانب القوات السعودية والإماراتية أَو عبر الدعم اللوجستي والمخابراتي ومبيعات الأسلحة.