الاحتلال الأمريكي يخرج 45 شاحنة محملة بالقمح المسروق من الحسكة إلى العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الشاحنات المحملة بالمسروقات من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة.



وذكرت مصادر محلية في بلدة رميلان، لوكالة "سانا"، أن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت 45 شاحنة محملة بالقمح والشعير المسروق من مطار خراب الجير بريف المالكية واتجهت إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي لنقل الثروات السورية من حبوب ونفط".



وكان الاحتلال الأمريكي أخرج، مطلع كانون الثاني الماضي، رتل آليات محملاً بالشعير المسروق من الحسكة إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".



ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "الاحتلال الأمريكي يقوم بعمليات سرقة منظمة للحبوب المنتجة من الحقول السورية، آخرها سرقة الأقماح من صومعة الطويبة ومن مستودعات شركة نما".



وتأتي هذه السرقات ضمن سلسلة مستمرة من النهب يقوم بها الاحتلال الأمريكي وخاصة لمادتي النفط والحبوب بالتواطؤ مع الفصائل التابعة له في الشمال السوري.