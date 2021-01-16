الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الخارجية فيصل المقداد

فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، ومنعه من دخول أراضيه.



وبحسب ما نقلت وسائل إعلامية عديدة، أن مجلة الاتحاد الأوروبي نشرت وثيقة رسمية تفيد بإضافة اسم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد سوريا من قبل الاتحاد.



وكان وسع الاتحاد الأوروبي، في شهر تشرين الأول من العام الماضي، قائمة عقوباته على سوريا، مضيفا إليها سبعة وزراء سوريين، بحسب وثيقة نشرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.



وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كلا من، وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، ووزيرة الثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، وفق البيان.



يذكر أن الولايات المتحدة فرضت نهاية العام الماضي عقوبات جديدة على سوريا، حيث استهدفت أفرادا وكيانات سورية منهم السيدة أسماء الأسد ومصرف سوريا المركزي ضمن سياستها العدوانية الهادفة للضغط على الدولة السورية وخنق المواطن السوري.



يشار إلى أن الشعب السوري يعاني نتيجة العقوبات الأمريكية والغربية التي فرضت عليه منذ مطلع الحرب على البلاد في 2011 ما أدى لفقدان المواد الأساسية الغذائية والدوائية، وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن السوري.