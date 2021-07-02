الإمارات تنفّذ «برامج الولاء» مع الطيران الإسرائيلي

بدأت شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية و«طيران العال» التابعة للعدو الإسرائيلي، اليوم، بتنفيذ اتفاق تعاون يشمل «برامج الولاء»، فيما تسعى الدولتان لجني ثمار تطبيع العلاقات.



وستضيف «طيران العال» رمزها على الرحلتين الأسبوعيتين، اللتين تشغلهما «الاتحاد للطيران» بين أبوظبي وتل أبيب في الوقت الحالي.



وبالتوازي، ستضيف «الاتحاد للطيران» رمزها على رحلات «العال» إلى 14 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، حسبما أفاد بيان للشركة الإماراتية.



ووقّعت الإمارات العام الماضي، اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع الدولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تحذو حذوها البحرين.



وكان افتتح وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، سفارة كيان العدو في أبو ظبي، الثلاثاء الفائت، ثم قنصلية في دبي، الأربعاء الفائتين.