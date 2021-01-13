الإمارات تجمد عمل طيار رفض المشاركة برحلة إلى الأراضي المحتلة

كشفت وسائل إعلام تونسية محلية أمس، أن شركة طيران الإمارات قامت بتجميد نشاط قائد طائرة من أصول تونسية بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى الأراضي المحتلة.



وقالت صحيفة "الشارع المغاربي" في خبر لها إن "منعم صاحب الطابع، وهو قائد طائرة تونسي يعمل في شركة طيران الإمارات تمّ تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب".



من جهته، كشف قائد الطائرة منعم صاحب الطابع، أنه تمّ تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في الرحلة.



ويذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا على "اتفاق التطبيع مع إسرائيل" في 15 أيلول 2020 في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبرعاية أمريكية.