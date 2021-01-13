عدوان إسرائيلي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال
الاحتلال التركي ينسحب من مناطق سيطرة الجيش بريف إدلب
فاجعة في درعا.. استشهاد وجرح 10 أطفال بانفجار لغم
11 قتيلاً من فصائل المعارضة في عملية مباغتة للجيش بحماة
الهول قنبلة موقوتة.. وسائل إعلام كردية تؤكد تحول المخيم إلى مركز لتدريس فكر “داعش”
الحسكة..دورية روسية تتمركز على طريق تعتمده “القوات الأمريكية” كخط إمداد رئيسي
لبنان يستثني العابرين براً إلى سوريا من “الحجر الفندقي”
بتغطية من “أباتشي” أمريكية.. “قسد” تنقل العشرات من مسلحي “داعش” المعتقلين في الحسكة إلى سجن آخر
تعزيزات عسكرية كبيرة للقواعد الأمريكية في دير الزور و الحسكة
محاولات انتحار ووفيات بـ “السل” في معتقلات “قسد” في الحسكة
استشهاد طفل وإصابة والدته باعتداء الاحتلال الأمريكي على بلدة العزبة بريف دير الزور
هجومٌ جديد لمسلحي تركيا على منبج
العثور على رئيس المجلس السوري التابع لقسد مقتولا مع ابنه شرق سوريا
انفجار سيارة نقل في معبر نصيب الحدودي
وزارة الخارجية تؤكد التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري

الإمارات تجمد عمل طيار رفض المشاركة برحلة إلى الأراضي المحتلة

كشفت وسائل إعلام تونسية محلية أمس، أن شركة طيران الإمارات قامت بتجميد نشاط قائد طائرة من أصول تونسية بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى الأراضي المحتلة.

وقالت صحيفة "الشارع المغاربي" في خبر لها إن "منعم صاحب الطابع، وهو قائد طائرة تونسي يعمل في شركة طيران الإمارات تمّ تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب".

من جهته، كشف قائد الطائرة منعم صاحب الطابع، أنه تمّ تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في الرحلة.

ويذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا على "اتفاق التطبيع مع إسرائيل" في 15 أيلول 2020 في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبرعاية أمريكية.