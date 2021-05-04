الأمم المتحدة: التجارة الإلكترونية قفزت إلى 19% بعد جائحة كورونا

أظهرت دراسة نشرتها الأمم المتحدة أن “المبيعات عبر الإنترنت مثلت نحو خمس إجمالي تجارة التجزئة العام الماضي، إذ قادت إجراءات العزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا لازدهار التجارة الإلكترونية”.



وأشارت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، استناداً لبيانات مكاتب إحصاء وطنية في اقتصادات كبرى، إلى أن “المبيعات عبر الإنترنت مثلت 19 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة في 2020، ارتفاعا من 16 بالمئة قبل عام”.



واستأثرت كوريا الجنوبية بأكبر حصة بلغت 25.9 بالمئة، وبلغت حصة الصين 24.9 بالمئة، وبريطانيا 23.3 بالمئة، والولايات المتحدة 14 بالمئة.



وقال مؤتمر الأمم المتحدة إن “قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ارتفعت أربعة بالمئة، إلى 26.7 تريليون دولار في عام 2019”.



ويشمل ذلك المبيعات بين الشركات والمبيعات من الشركات للمستهلك، وبما يعادل 30 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.

وأفاد التقرير بأن الجائحة سببت تباينا في حظوظ كبرى شركات التجارة الالكترونية التي تخدم المستهلك مباشرة في 2020.



وأظهرت بيانات من أكبر 13 شركة تجارة إلكترونية، من بينها 11 شركة في الولايات المتحدة والصين، تراجعاً ملحوظاً في حظوظ شركات منصات تقديم خدمات مثل تطبيقات لطلب سيارات أجرة والسفر، التي شهدت هبوطاً حاداً في إجمالي قيمة المبيعات.