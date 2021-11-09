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اشتباكات عنيفة بين مجموعات إرهابية مدعومة من الاحتلال التركي في عفرين

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي في مدينة عفرين أقصى الشمال الغربي لمحافظة حلب ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكرت مصادر محلية أن “اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت بين مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم ما يسمى فرقة الحمزة المدعومة من قوات الاحتلال التركي في مدينة عفرين وسط أنباء عن قتلى وجرحى بين الإرهابيين”.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في المدينة مشيرة إلى حالة الخوف والذعر بين المدنيين الذين تمسكوا بمنازلهم ولم يغادروها رغم الاعتداءات والتهديدات اليومية من قبل الإرهابيين في حين وقعت أضرار مادية في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.

وتنتشر الفوضى الأمنية في مناطق انتشار الإرهابيين المدعومين من قوات الاحتلال التركي وخاصة في منطقة عفرين التي تشهد باستمرار اقتتالا بين الإرهابيين الذين يتناحرون للسيطرة على المعابر الحدودية غير الشرعية لتهريب الأشخاص والمحاصيل الزراعية والمسروقات إلى الأراضي التركية.