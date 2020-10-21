استشهاد طفل وعدد من الإصابات جراء انفجار في ريف حلب

قضى طفل وأُصيب عدد من المدنيين في ريف حلب الشمالي جراء انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة ضمن سيارة في مدينة منبج في إطار حالة التصعيد والتوتر الأمني التي تسود تلك المناطق.



وأكدت إذاعة “شام إف إم” أنه أُصيب اليوم الثلاثاء عدد من المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة وسط مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.



ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصادر أمنية بأن عبوة ناسفة انفجرت، في كراج منبج شمالي سورية، وأسفرت عن مقتل طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين.



ويشهد ريف حلب الشمالي بشكل دائم تفجيرات واغتيالات وخطف وقصف، تودي بحياة العديد من المدنيين وتنشر حالة الفوضى واللا استقرار فيه.