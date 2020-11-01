استشهاد ضابط وإصابة عناصر اخرين بهجوم مسلح شرقي سوريا

أدى هجومان منفصلان إلى استشهاد ضابط واصابة عناصر اخرين. أمس السبت في شرقي البلاد.



وذكر ناشطون أن ضابطاً من الجيش السوري, استشهد أمس السبت برصاص مجهولين في مدينة الميادين قرب الحدود العراقية بريف دير الزور الشرقي.



وفي الريف الغربي للمحافظة أودى لغم أرضي بحياة عنصر من القوات السورية آخرين بجروح، وبعضهم في حالة خطرة جراء انفجاره بسيارة كانت تقلهم في محيط منطقة الحصية.



ويعد هذا الحدث هو الثاني من نوعه خلال هذا الشهر وفي نفس المنطقة، حيث انفجر لغم آخر بسيارة للجيش السوري في العشرين من الشهر الجاري ببادية التبني، بريف المحافظة الغربي، ما أدى استشهاد عنصرين وإصابة آخرين بجروح.





وكالات