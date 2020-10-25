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استئناف العمل لإنجاز أعلى برج في سورية بـطرطوس

استئناف العمل لإنجاز أعلى برج في سورية بـطرطوس

تم استئناف العمل لاستكمال إنجاز أعلى برج تجاري في سورية والكائن وسط مدينة طرطوس بعد توقف استمر لستة أشهر بسبب إجراءات الحظر التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

ويتألف البرج الذي يقع على شارع الثورة وسط مدينة طرطوس من 33 طابقاً وتنفذه وتشرف على تنفيذه شركات أجنبية وفق أعلى المواصفات الفنية والتخديمية العالمية وقد تم تنفيذ 19 طابقاً منه حاليا.

ويتم العمل ضمن البرج بوتيرة جيدة رغم الصعوبات والظروف الحالية التي تشهدها البلاد وعند الانتهاء من أعمال البرج خلال ستة عشر شهراً سيكون أيقونة تجارية ومعمارية وجمالية فارقة على الساحل السوري بشكل خاص وسورية بشكل عام.

 


«الوطن»