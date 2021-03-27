استئناف الرحلات الجوية بين سورية و روسيا بداية نيسان

كشفت سفارة الجمهورية العربية السورية في روسيا أنه بعد الجهود الحثيثة المبذولة من قبلها بهدف استئناف الرحلات الجوية الدورية بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، لما في ذلك من أثر كبير يسهل تنقل المواطنين السوريين بين البلدين، ويسهم برفع مستوى العلاقات السورية – الروسية في كل المجالات.



وعلى أثر التواصل المستمر مع السلطات المختصة في روسيا الاتحادية أثمرت الجهود المبذولة باتخاذ قرار من قبل الحكومة الروسية يقضي باستئناف الرحلات الجوية بشكل أسبوعي بين البلدين اعتباراً من تاريخ ١ نيسان المقبل، بعد توقفها لمدة تزيد على عام إثر الإجراءات المتخذة من السلطات الروسية لوقف انتشار وباء كوفيد – 19.



وبين الموقع الرسمي للسفارة السورية في روسيا على "فيسبوك" أن الجانب السوري عمل سابقاً بالتنسيق مع الجانب الروسي على تسيير عدد من الرحلات الجوية خلال العام الماضي بهدف إجلاء المواطنين السوريين العالقين في روسيا الاتحادية, وأضاف:" تشير السفارة في هذا الصدد إلى ضرورة أن يحمل المسافرون القادمون إلى روسيا الاتحادية من مواطني الجمهورية العربية السورية نتيجة سلبية لفحص PCR على ألا تقل مدته عن ٧٢ ساعة، أما بالنسبة للمواطنين الروس فيجب عليهم إجراء تحليل PCR بعد وصولهم إلى روسيا الاتحادية خلال مدة لا تتجاوز ٧٢ ساعة من وصولهم، وذلك تنفيذا للإجراءات المعتمدة من السلطات الصحية في روسيا الاتحادية.



وتوجهت السفارة السورية في موسكو بالمباركة للمواطنين السوريين، وعلى وجه الخصوص المغتربون منهم في روسيا الاتحادية على هذه الأنباء السارة، معبرة عن أملها بأن تحمل الأيام القادمة لهم الخير والصحة والعافية.



