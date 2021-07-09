استئصال ست كتل ورمية خبيثة في عملية نوعية في مشفى الأسد الجامعي

نجح فريق طبي في مشفى الأسد الجامعي بدمشق في إجراء عملية جراحية ليزرية نوعية تم خلالها استئصال ست كتل ورمية خبيثة انتقالية إلى الرئة لشاب يبلغ من العمر 23 عاماً.



وأوضح الدكتور نزار عباس مدير عام المشفى الذي قاد الفريق الطبي بإجراء العمل الجراحي أن المريض كان يعاني من سرطان في العظم وعولج سابقاً ثم أصيب بنكس انتقل خلاله الورم السرطاني إلى الرئة في ستة مواضع وهذا النوع من الأورام “ورم ساركوما” قليل الاستجابة للعلاج الكيميائي والعلاج الأمثل له هو استئصال النقائل السرطانية المتعددة لتجنب استئصال الرئة بكاملها.



ولفت الدكتور عباس إلى أن العملية استمرار لخبرة مطبقة في المشفى منذ قرابة العشرين عاماً عندما أدخل إلى المشفى جهاز الليزر “Nd YAG” الخاص بالجراحة الليزرية حيث يتفرد المشفى بها على مستوى سورية والمنطقة.



وأشار الدكتور عباس إلى أن هذا الجهاز يستخدم في أمراض الصدر وجراحتها في مجالين أساسيين الأول هو استئصال الأورام المنتقلة للرئة والمتوسطة بميزات عالية وهي المحافظة على أكبر جزء سليم من نسيج الرئة وبأقل كمية في ضياع الدم والنزف والثاني وهو الأوسع فيستخدم على الطرق التنفسية الكبيرة مثل الرغامى والقصبات الكبيرة أما لإزالة الأورام السادة التي تسبب الاختناق والوفاة وكذلك يستخدم أيضاً في حالات انسداد هذه الطرق بالآفات السليمة مثل التضيقات الندبية وبعض الرضوض لفتحها وإزالة الانسداد ومنع حدوث الاختناق.



وأجريت العملية التي تم تجنيب المريض فيها الاستئصال الكامل لرئته وفق الدكتور عباس على مدى ساعتين ونصف من الزمن بحضور عدد كبير من طلاب الدراسات العليا وبعض الاختصاصيين لتعليم مبادئ الجراحة الليزرية عبر جهاز الليزر “Nd YAG” مشيراً إلى أن حالة المريض مستقرة.



سانا