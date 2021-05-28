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اختطاف 20 شاباً في مدينة الرقة وريفها

أقام مسلحون من ميليشيا  "قسد" المرتبطة بالاحتلال الأميركي، حواجز مسلحة على مداخل ومخارج مدينة الرقة وريفها وأقدموا على اختطاف أكثر من20 شاباً منذ ساعات الصباح وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تابعة للميليشيا لزجهم في القتال في صفوفها قسراً. 


وكثفت ميليشيا "قسد" في الفترة الأخيرة عمليات ملاحقة الشبان لضمهم قسراً إليها والقتال في صفوفها في محاولة لمواجهة الهجمات المتصاعدة ضدها في مختلف مناطق الجزيرة السورية والتي أسفرت عن مقتل العشرات من مسلحيها وإصابة المئات منهم خلال الأشهر الأخيرة وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد العسكري.